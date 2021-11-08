Сколько Лукашенко зарабатывает на нелегальных мигрантах

Тем временем Батька уже настоящую Орду свез к границе с Польшей, 5-10 тысяч сегодня идут на Варшаву.

Штурмуют границу уже таранами из бревен, рвут колючую проволоку.

Что интересно, Лукашенко уже на стадии оформления визы для "беженцев" зарабатывает по $2600 за голову. Визы им продает белорусское посольство в столице Турции Анкаре. И далее уже за "сопровождение" по Белоруссии – еще до $10 тыс. с каждого мигранта.

Батька еще и силовой купец, как настоящий варяг, которые тоже в Северной Евразии промышляли работорговлей. Российскому изнеженному либерал-чекизму далеко до такой изворотливости Лукашенки. "Хочешь жить – умей вертеться".

Согласно сервису Flightradar24, в ближайшие сутки в международный аэропорт Минска прилетят около десяти рейсов из Стамбула, Багдада и Дубая (этот сайт не всегда еще учитывает чартерные перелеты). Как и в предыдущие дни, значительная часть их пассажиров – мигранты.

В Сирии, Ираке и Турции туристические агентства рекламируют поездки в Беларусь, предлагая при этом жилье и трудоустройство в странах ЕС. Сотни аналогичных предложений появились в WhatsApp, самом популярном мессенджере региона. Такая "путевка" стоит 10-20 тыс. долларов в зависимости от условий".

10 рейсов в сутки – это минимум 1,2-1,5 тыс. "беженцев" в сутки. За неделю – 10 тыс., целая дивизия. Батька так и не останавливается в своей борьбе за политическое выживание, и все повышает ставки.

Ну и заодно Лукашенко и его окружение "немного шьют": 1,2-1,5 тыс. "беженцев" в день – это минимум $15 млн. Что-то оставляют посредникам, перелет, но даже если половина оседает у Лукашенки – это $7,5 млн. В ДЕНЬ. Это выручка, как у российского газового гиганта НОВАТЭК.

Вот Батька в прямом смысле в лице этих "беженцев" открыл месторождение второй нефти.