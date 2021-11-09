Парализованную пенсионерку, чтобы завладеть ее квартирой выкрали аферисты в Киеве на Печерске

Несколько дней назад в одном из домов старой застройки в Печерском районе Киева произошла шокирующая история.

Мошенники выкрали из собственной квартиры пожилую парализованную женщину.

Владелицей одной из квартир в старом доме является одинокая пенсионерка, за которой ухаживали сотрудники социальных служб и соседи, так как она прикована к постели из-за болезни.

Однажды соседка, помогавшая ухаживать за старушкой и у которой был ключ от ее квартиры неожиданно не смогла попасть в квартиру, так как кто-то сменил замки. А обитательница квартиры перестала отвечать на звонки по мобильному.

Соседка сразу заподозрила неладное, потому как старушка никуда не собиралась переезжать. Также соседка заприметила непонятных незнакомцев, которые начали вывозить вещи пропавшей пенсионерки.

На ее вопрос о том, где находится бабушка, ей ответили, что якобы старушка заключила с ними договор о пожизненном содержании, отписала им квартиру, а они перевезли ее в дом престарелых на полный пансион.

По информации наших источников в МВД, соседка оказалась судьей в отставке, в такие сказки не поверила и начала обзванивать крупных полицейских чинов, объясняя им, что пожилую соседку попросту выкрали из ее же квартиры аферисты под видом соцработников.

Звонки генералам подействовали и делом занялись всерьез. В ходе следствия выяснилось, что старушка не давала согласия на переезд в дом престарелых, а вывезли ее обманным путем.

Сейчас сотрудники полиции провели серию санкционированных обысков и установили круг лиц, причастных к похищению пожилой киевлянки. По ч.3 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц) им грозит до 10 лет тюрьмы.