70-килограммовую авиационную бомбу уничтожили пиротехники в Ровенской области

В Ровенской области пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили 70-килограммовую авиационную бомбу.

Об этом сообщается в Фейсбуке ГСЧС.

"11 ноября группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области была обнаружена и уничтожена путем подрыва авиационная бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в лесном массиве вблизи с. Каменная Ива Дубенского района", - сказано в записи.

Спасатели обратились ко всем гражданам с просьбой соблюдать осторожность при обнаружении подозрительных металлических предметов, похожих на боеприпасы. И ни в коем случае не брать их в руки, а сообщать о находках на спецлинии "101" или "102".