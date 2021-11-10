Учения теробороны в ближайшее время проведет Украина на границе с Беларусью

В течение ближайшего месяца Украина планирует провести учения территориальной обороны у границ с Беларусью.

Об этом глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил в эфире передачи "Право на власть".

По его словам, сейчас уже определены 10 участков границы, на которых может происходить подход мигрантов. Их планируют усилить в первую очередь, направив туда пограничников, Нацгвардию и полицию. Кроме того, по словам Монастырского, на заседании СНБО в среду обсуждалось возможное привлечение отрядов территориальной обороны.

"Министр обороны и президент поддержали идею проведения в этих областях учений по территориальной обороне. Я поручил полиции поднять все общественные формирования на этих территориях. Эти люди должны быть созваны на учения, которые должны пройти в течение ближайшего месяца возле белорусской границы", - сказал Монастырский.