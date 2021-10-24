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События Сегодня, 13:1597
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

В пятницу, 12 ноября, на 76-м году жизни скончался известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин.

Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, причиной скоропостижной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин один из самых известных писателей-сатириков, который стал автором более десяти книг, а также написал сценарии к нескольким мультфильмам.

Коклюшкин автор серии монологов "Алё, Люся", "Мы с Петькой", популярных монологов "Автоответчик, "Одноклассники", "Женская консультация" и многих многих других.

Также Коклюшкин написал целый ряд пьес и программ. В конце 1985 года она начал сотрудничать с телевидением - написал сценарий двухчасовой развлекательной передачи "Была зима"

После написал сценарий фильма "Дядя Ваня и другие", в фильме Коклюшкин снялся в роли автора.

Кроме того, писатель участвовал в таких передачах, как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало", "Смеяться разрешается" и других.

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Теги: news, новости, Украина, Коклюшин, смерть, 7dniv, 7dnivinfo  
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