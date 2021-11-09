Школьный класс в Черкасской области украсили свастикой

В городе Жашков, что в Черкасской области, в школьном классе над входной дверью повесили вырезанную из белой бумаги свастику. Фотография класса была размещена на сайте школы, но со временем ее удалили.

Однако снимок уже разлетелся по сети.

В школе Жашкова №2 рассказали о мероприятиях, приуроченных ко Всеукраинской недели противодействия буллингу. К публикации на сайте школы, в которой рассказывается о мероприятии, была прикреплена фотография. Однако сейчас этого снимка на сайте нет.

На кадре видно большую нацистскую свастику белого цвета, которая размещена на входе в класс.

Стоит отметить, что в Украине публичное использование нацистской символики, согласно статье 436-1 Уголовного Кодекса, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.