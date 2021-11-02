ЦИК зарегистрировал нардепами трех новых "слуг народа"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала народными депутатами Верховной Рады по итогам довыборов троих новых чиновников.

Они смогут получить удостоверения и приступить к своим обязанностям после принесения присяги на заседании в Раде.

Соответствующие протоколы подписали все члены ЦИКа на заседании сегодня, 12 ноября.

Согласно этому документу, ЦИК зарегистрировала депутатами Верховной Рады Украины следующих лиц:

в округе №184 Херсонской области председателя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, выдвигавшегося от партии "Слуга народа";

по итогам довыборов в округе №197 Черкасской области мэра Золотоноши Черкасской области Виталия Войцеховского, выдвигаемого от той же партии;

Сергея Кострийчука, прошедшего по избирательному списку "Слуги народа" вместо Ирины Верещук.

"Зарегистрированные народные депутаты после принесения присяги на заседании Верховной Рады смогут получить постоянные удостоверения народных депутатов", - отметил председатель ЦИКа Олег Диденко.

Нардепы смогут приступить к выполнению своих депутатских обязанностей после того, как на заседании парламента произнесут присягу.