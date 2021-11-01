В Днепр с каждой машиной сбрасывается бетон и железо

Сегодня в сети интернет очевидцы опубликовали видео с камер наблюдения, как с моста Патона в Киеве обваливаются куски конструкций, при этом движение автомобильного транспорта по мосту никто не перекрывал.

"Страна" полетала квадрокоптером над мостом Патона и поближе рассмотрела состояние конструкций моста.

На самом деле очевидно, что с каждой проезжающей машиной мост сбрасывает в Днепр старые куски бетона, железа и прочих деталей конструкций. Большая часть парапета в ужасном состоянии. Отсутствуют целые фрагменты чугунных декораций.

Некоторые секции просто перемотаны проволокой. Металлические конструкции моста побиты коррозией, часть из них обнесена строительными лесами, которые уже также начали развалиться.

На самом мосту нет ни единой бригады каких либо рабочих или спасателей, которые бы проверяли состояние моста или разбирались в причинах сегодняшнего обвала. Также под мостом продолжают свою деятельность рыбаки и другие плавательные средства.

Известно, что мост Патона введен в эксплуатацию в 1953 году. По нему проходит международная трасса Е95, несколько троллейбусных и автобусных маршрутов. С момента возведения моста его ни разу капитально не ремонтировали.