Инженерные войска Великобритании отправились в Польшу для помощи на границе

Небольшая группа военнослужащих Великобритании была направлена на границу Польши для того, чтобы изучить какую инженерную поддержку может оказать Соединенное Королевство в решении ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании в своем Тwitter-аккаунте в пятницу, 12 ноября.

"Великобритания и Польша имеют долгую историю дружбы и являются НАТо-союзниками. Небольшая группа военнослужащих вооруженных сил Великобритании была развернута после соглашения с польским правительством, чтобы изучить, как мы можем предоставить инженерную поддержку для решения текущей ситуации на границе с Беларусью", - сказано в сообщении.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в Тwitter, что британские инженерные войска присоединились к разведмиссии и польские солдаты будут сотрудничать в британскими в укреплении забора на польско-белорусской границе.