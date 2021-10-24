По всей Украине в субботу будет сухо и прохладно

В субботу, 13 ноября, во всех регионах Украины установится сухая и прохладная погода. Большого разрыва между регионами в температуре не ожидается.

Об этом свидетельствует карта Украинского гидрометцентра.

На востоке и в центре днем воздух прогреется до +5...+8 градусов Цельсия, а ночью в среднем будет +2 градуса. Чуть теплее днем будет в западных и южных областях: там столбики термометров преодолеют показатель +10. Зато ночью кое-где уже будут морозы, а именно в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Там температура упадет до -1...-5 градусов. Также ночные морозы до -1 будут в Сумах.

В Киеве днем ожидается +5...+7 градусов Цельсия, ночью - +1...+3 градуса.

13 ноября, как предупреждают синоптики, ночью и утром в Украине будет туман, видимость упадет до 200-500 метров (что соответствует І уровню опасности – желтому).