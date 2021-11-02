 

В Норвегии начали догадываться, куда ведет Грета Тунберг

События Сегодня, 16:3011686
В Норвегии начали догадываться, куда ведет Грета Тунберг

Министр  климата и окружающей среды Норвегии Эспен Барт Эйде и редактор норвежской газеты Кьетил Б. Альстадхейм раскритиковали шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

По их мнению, девушка ведет себя антидемократически и внушает неконструктивные настроения.

Об этом сообщил американский ультраправый сайт Breitbart.

Во время конференции по климату в Глазго Тунберг заявила, что на мероприятии политикам дали возможность показать, что они вовлечены в проблему климата, вместо того, чтобы действительно начать что-то делать. Это заявление не понравилось министру.

"Неверно, что ничего не делается. Когда говорят, что политика не имеет смысла, мы ступаем на опасную тропу. Сильная и разумная идея должна быть преобразована в политические действия. Нельзя отвергать всю идею демократических политических изменений", - сказал Эйде.

Кьетил Б. Альстадхейм, политический редактор популярной в Норвегии ежедневной газеты "Афтенпостен" (Aftenposten) пожурил Тунберг за опасную риторику.

"Она рискует привести экоактивистов к чему-то авторитарному, антидемократическому и совершенно опасному. Ее риторика - всего лишь уловка", - заявил он.

Журналист добавил, что "Грета Тунберг и активисты нужны для того, чтобы давить извне, и нет необходимости в Грете Тунберг, которая лишь сеет презрение и безнадежность".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Грета, Тунберг, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Ситуацию на Донбассе Зеленский обсудил с Байденом в Глазго
Ситуацию на Донбассе Зеленский обсудил с Байденом в Глазго
2-ноя-2021, 14:41
Донбасс и энергетический кризис в Европе в Глазго Зеленский обсудил с Меркель
Донбасс и энергетический кризис в Европе в Глазго Зеленский обсудил с Меркель
1-ноя-2021, 17:34
Впервые в Украине зафиксировали самую опасную мутацию коронавируса
Впервые в Украине зафиксировали самую опасную мутацию коронавируса "Дельта"
26-окт-2021, 10:16
От Еврокомиссии начать разбирательство против
От Еврокомиссии начать разбирательство против "Газпрома" из-за роста цен на газ в ЕС требует польский министр
20-окт-2021, 17:06
Паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий дискриминацией считают в ВОЗ, но готовятся к их введению
Паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий дискриминацией считают в ВОЗ, но готовятся к их введению
15-сен-2021, 09:16

Последние новости

20:16
События
Почему рушится турецкая валюта и что будет с ценами на отдых
20:14
События
Львовянка оскорбляла сама и учила на детской площадке называть жену доктора из Ливии черной обезьяной и чуркой
20:12
Политика
Николай Тищенко дал понять, что готов стать главой КГГА
20:07
События
Двое 15-летних подростков в Кривом Роге изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину
16:30
События
В Норвегии начали догадываться, куда ведет Грета Тунберг
16:30
События
Главврач Николаевской больницы: "Такое ощущение, что у власти задача уменьшить население в 5-6 раз"
16:30
События
Что нашли у Байдена во время медицинского обследования
16:25
События
Пять главных версий почему США каждый день говорят об угрозе нападения России на Украину
16:23
События
Отказываться от пластиковых пакетов начинает в декабре Украина
16:17
Политика
Уволить омбудсмена Денисову предлагает "Слуга народа"
12:40
Политика
Как вносятся ошибки и "исправления" в санкционные списки СНБО
12:38
События
Наличие у РФ планов вторгаться Украину снова опровергли в Кремле
12:36
События
Через границу из Беларуси в Польшу попытались прорваться полсотни мигрантов
12:34
События
Новые санкции США против "Северного потока-2" раскритиковали у Путина
12:23
События
На встрече с бизнесменами Джонсон потерял текст речи и рассказал о посещении парка "Мир свинки Пеппы"
10:18
События
В полиции рассказали, что нардеп Куницкий в Харькове нарушил правила на перекрестке, где убила людей Зайцева
10:15
События
Проект закона о наказании за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма подан в Раду
10:12
События
Во вторник утром в Дарницком районе Киева пылает офисное здание
10:10
События
Отправку в Киев дополнительного оружия и военных советников из-за угрозы "вторжения РФ" обсуждают в США
10:03
Экономика
Рашкован заявил что транш от МВФ поступит в Украину уже сегодня

Новости ТОП-7

В Норвегии начали догадываться, куда ведет Грета Тунберг11688
Главврач Николаевской больницы: "Такое ощущение, что у власти задача уменьшить население в 5-6 раз"10101
Что нашли у Байдена во время медицинского обследования9514
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 ноября 20211818
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 ноября 20211311
Что пишут в западных СМИ о решении про обязательную вакцинацию в Австрии1238
Как в Украине действует криминальный бизнес по грабежу вагонов1116

Досуг

Пьем кофе и худеем
Пьем кофе и худеем
Занятия спортом и сбалансированное питание способствуют снижению веса. Но для ускорения процесса дополнительно к ним можно употреблять некоторые напитки.
Сегодня, 20:0135
Теннисная одежда для мальчиков: советы по выбору
Теннисная одежда для мальчиков: советы по выбору
Виды и особенности выбора теннисной одежды для мальчиков. Предложение от интернет-магазина TennisMag.com.ua.
Сегодня, 18:4955
Фитнес-батончики
Фитнес-батончики
Многие в наше время хотели бы вести здоровый образ жизни, но часто останавливает страх перед большим количеством физических нагрузок, строгих диет и так далее.
Сегодня, 16:2859
Как правильно выбрать детскую обувь на зиму?
Как правильно выбрать детскую обувь на зиму?
При покупке детской зимней обуви на babyfashion.com.ua/olang, следует учитывать несколько факторов: комфорт, качество и, конечно же, соответствие модным тенденциям.
Сегодня, 13:0085
Биопрепараты «БТУ-ЦЕНТР»: виды, назначение, преимущества
Биопрепараты «БТУ-ЦЕНТР»: виды, назначение, преимущества
Большинство аграриев используют разнообразные препараты, чтобы защитить выращиваемые культуры от болезней и вредителей, а также улучшить их рост и развитие.
Сегодня, 12:5783
Бейбистарт: подготовка к гинекологической операции и родам
Бейбистарт: подготовка к гинекологической операции и родам
Перед любой операцией человек проходит различные исследования для того, чтобы подтвердить свое состояние и отсутствие противопоказаний к процедуре. Это касается и любых гинекологических операций.
Сегодня, 12:4384

События

Почему рушится турецкая валюта и что будет с ценами на отдых
Почему рушится турецкая валюта и что будет с ценами на отдых
В резкое пике уходит турецкая лира.
Сегодня, 20:1619
Львовянка оскорбляла сама и учила на детской площадке называть жену доктора из Ливии черной обезьяной и чуркой
Львовянка оскорбляла сама и учила на детской площадке называть жену доктора из Ливии черной обезьяной и чуркой
Лычаковский районный суд Львова решил взыскать 40 тысяч гривен с местной жительницы за систематические расистские оскорбления в адрес ее соседки - гражданки Ливии.
Сегодня, 20:1422
Двое 15-летних подростков в Кривом Роге изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину
Двое 15-летних подростков в Кривом Роге изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину
В Кривом Роге два подростка 2006 года рождения на улице жестоко избили 48-летнюю женщину, после чего изнасиловали и украли ее мобильный телефон.
Сегодня, 20:0732
В Норвегии начали догадываться, куда ведет Грета Тунберг
В Норвегии начали догадываться, куда ведет Грета Тунберг
Министр  климата и окружающей среды Норвегии Эспен Барт Эйде и редактор норвежской газеты Кьетил Б. Альстадхейм раскритиковали шведскую экоактивистку Грету Тунберг.
Сегодня, 16:3011688
Главврач Николаевской больницы: "Такое ощущение, что у власти задача уменьшить население в 5-6 раз"
Главврач Николаевской больницы: "Такое ощущение, что у власти задача уменьшить население в 5-6 раз"
На днях СМИ облетело видео, где главврач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова жалуется кому-то по телефону, что ее "е@ет комиссия из МОЗ".
Сегодня, 16:3010101
Что нашли у Байдена во время медицинского обследования
Что нашли у Байдена во время медицинского обследования
Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал о физическом состоянии главы Белого дома, который 19 ноября проходил диагностику под наркозом.
Сегодня, 16:309514
7 Днів