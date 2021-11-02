В Норвегии начали догадываться, куда ведет Грета Тунберг

Министр климата и окружающей среды Норвегии Эспен Барт Эйде и редактор норвежской газеты Кьетил Б. Альстадхейм раскритиковали шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

По их мнению, девушка ведет себя антидемократически и внушает неконструктивные настроения.

Об этом сообщил американский ультраправый сайт Breitbart.

Во время конференции по климату в Глазго Тунберг заявила, что на мероприятии политикам дали возможность показать, что они вовлечены в проблему климата, вместо того, чтобы действительно начать что-то делать. Это заявление не понравилось министру.

"Неверно, что ничего не делается. Когда говорят, что политика не имеет смысла, мы ступаем на опасную тропу. Сильная и разумная идея должна быть преобразована в политические действия. Нельзя отвергать всю идею демократических политических изменений", - сказал Эйде.

Кьетил Б. Альстадхейм, политический редактор популярной в Норвегии ежедневной газеты "Афтенпостен" (Aftenposten) пожурил Тунберг за опасную риторику.

"Она рискует привести экоактивистов к чему-то авторитарному, антидемократическому и совершенно опасному. Ее риторика - всего лишь уловка", - заявил он.

Журналист добавил, что "Грета Тунберг и активисты нужны для того, чтобы давить извне, и нет необходимости в Грете Тунберг, которая лишь сеет презрение и безнадежность".