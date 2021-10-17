Атомный авианосец "Шарль де Голль" рано утром налетел на парусную яхту которую вел шкипер из Польши

У берегов Франции, в 70 км от Тулона произошло столкновение двух несопоставимых по масштабу плавсредств: 260-метрового атомного авианосца "Шарль де Голль" и 10-метровой парусной яхты. Чудом в инциденте никто не пострадал.

Об этом сообщает сайт Naval News со ссылкой на ВМС Франции.

По данным Морской префектуры Средиземного моря, утром 12 ноября флагман ВМС Франции находился в море для тренировок у военно-морской базы Тулона. В 7:30 команда авианосца заметила, что идет на таран 10-метровой яхты под флагом Польши. Несмотря на экстренный маневр, направленный на уклонение от парусника, произошло столкновение. Что характерно, яхта даже не пыталась его избежать.

Команда военного корабля оперативно установила ​​радиосвязь со шкипером парусника, "Шарль де Голль" направил на яхту помощь. Как выяснилось, на борту парусника находился только один человек, а с судном ничего катастрофического не случилось - повреждения ограничивались потерей мачты во время столкновения.

Экипаж "Шарля де Голля" с помощью двух лодок закрепил парусник, чтобы в сложных погодных условиях (4-балльного шторма с ветром в 25 узлов) отбуксировать его в порт.

Столкновение никак не повлияло на планы авианосца. На следующей неделе он должен принять участие в учениях повышенной сложности POLARIS. В крупномасштабных учениях примут участие сухопутные войска и военно-воздушные силы, а также почти 50% надводных кораблей передней линии военно-морского флота и некоторые иностранные корабли.