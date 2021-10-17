Атомный авианосец "Шарль де Голль" рано утром налетел на парусную яхту которую вел шкипер из Польши

У берегов Франции, в 70 км от Тулона произошло столкновение двух несопоставимых по масштабу плавсредств: 260-метрового атомного авианосца "Шарль де Голль" и 10-метровой парусной яхты. Чудом в инциденте никто не пострадал.
Об этом сообщает сайт Naval News со ссылкой на ВМС Франции.
По данным Морской префектуры Средиземного моря, утром 12 ноября флагман ВМС Франции находился в море для тренировок у военно-морской базы Тулона. В 7:30 команда авианосца заметила, что идет на таран 10-метровой яхты под флагом Польши. Несмотря на экстренный маневр, направленный на уклонение от парусника, произошло столкновение. Что характерно, яхта даже не пыталась его избежать.
Команда военного корабля оперативно установила радиосвязь со шкипером парусника, "Шарль де Голль" направил на яхту помощь. Как выяснилось, на борту парусника находился только один человек, а с судном ничего катастрофического не случилось - повреждения ограничивались потерей мачты во время столкновения.
Экипаж "Шарля де Голля" с помощью двух лодок закрепил парусник, чтобы в сложных погодных условиях (4-балльного шторма с ветром в 25 узлов) отбуксировать его в порт.
Столкновение никак не повлияло на планы авианосца. На следующей неделе он должен принять участие в учениях повышенной сложности POLARIS. В крупномасштабных учениях примут участие сухопутные войска и военно-воздушные силы, а также почти 50% надводных кораблей передней линии военно-морского флота и некоторые иностранные корабли.