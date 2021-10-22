В Будапеште за сборную Украины по хоккею сыграли 7 россиян

На Euro Ice Hockey Challenge в Будапеште в ходе товарищеского турнира за сборную Украины по хоккею сыграли семь россиян.

Об этом сообщает "Суспильне".

Так, Украина проводила последний матч среди тройки участников группового этапа: в первый день играли Венгрия с Италией, а матч завершился со счетом 4:1. Поэтому наша команда играла с итальянцами.

Всего на матч Украина заявила 22 хоккеиста. Но накануне начала соревнований "Донбасс" решил отозвать шестерых игроков. Еще одного, Павла Рубана, отозвала команда "Краматорск".

В связи с этим за нашу сборную сыграли семь игроков "Сокола" с российским гражданством:

Егор Мажуга;

Михаил Рыбалко;

Андрей Алексеев;

Егор Кузьменко;

Антон Рубан;

Александр Павленко;

Андрей Смирнов.

Новые члены команды присоединились к остальным уже в Будапеште.

В этом поединке Украина проиграла Италии со счетом 3:4.