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События Сегодня, 10:1790
В Будапеште за сборную Украины по хоккею сыграли 7 россиян

На Euro Ice Hockey Challenge в Будапеште в ходе товарищеского турнира за сборную Украины по хоккею сыграли семь россиян.

Об этом сообщает "Суспильне".

Так, Украина проводила последний матч среди тройки участников группового этапа: в первый день играли Венгрия с Италией, а матч завершился со счетом 4:1. Поэтому наша команда играла с итальянцами.

Всего на матч Украина заявила 22 хоккеиста. Но накануне начала соревнований "Донбасс" решил отозвать шестерых игроков. Еще одного, Павла Рубана, отозвала команда "Краматорск".

В связи с этим за нашу сборную сыграли семь игроков "Сокола" с российским гражданством:

  • Егор Мажуга;
  • Михаил Рыбалко;
  • Андрей Алексеев;
  • Егор Кузьменко;
  • Антон Рубан;
  • Александр Павленко;
  • Андрей Смирнов.

Новые члены команды присоединились к остальным уже в Будапеште.

В этом поединке Украина проиграла Италии со счетом 3:4.

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