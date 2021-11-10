Лучники, "виктори" и сексуальная ориентация Ермака. Лерос объяснил следователям "фак" Зеленскому

В распоряжении "Страны" оказался протокол допроса депутата Гео Лероса, в котором изложены показания нардепа, в частности ответ Лероса на вопрос следователя "кому и что именно вы хотели показать, демонстрируя этот жест?"

Лерос ответил, что средний палец показывали английские лучники французам в 1415 году, как знак того, что они могут натягивать тетеву лука. То есть, этот жест означает готовность воевать.

"Хочу отметить, что сначала там было 2 пальца, которые означают "Виктори", а потом остался один палец", - добавил Лерос.

Также он заявил, что ходят слухи, будто Ермак "нетрадиционной сексуальной ориентации". Лерос допустил, что тот мог воспринять этот жест по своему.

"Потому что именно один из пальцев, вытянутый вперед мог напоминать Андрею Борисовичу размер страпона, которым он мог бы пользоваться", - добавил Лерос, предложив изъять у Ермака страпоны для проведения объективных следственных действий.