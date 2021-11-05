Договор о кредите в 1,7 млрд фунтов подписала Украина в Лондоне

В пятницу, 12 ноября, в Лондоне украинский посол Вадим Пристайко, по поручению Кабинета министров, подписал рамочное соглашение, предусматривающее кредит на сумму в 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Так, кредит предоставляется на десять лет, а средства должны будут пойти на потребности ВМС, которые должны быть готовы к российской агрессии в Черном и Азовском морях.

Напомним, в Верховной Раде Украины появился законопроект, которым предлагаются выделить три миллиарда гривен представителям бизнеса и наемным работникам, находящимся в "красных" зонах карантина.