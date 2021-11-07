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События Сегодня, 17:4460
В Одесском порту пограничники обнаружили в багажнике машины из США оружие и боеприпасы

Сегодня, 13 ноября, в Одесском морском торговом порту пограничники обнаружили автоматическую винтовку, магазины и восемь патронов разного калибра в автомобиле, прибывшего из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. 

Так, оружие и боеприпасы нашли с помощью служебной собаки Госпогранслужбы в багажнике автомобиля "Форд", который прибыл в Украину из США.

При этом в службе добавили, что это далеко не первый случай, когда американцы продают свои автомобили "вооруженными". По данным Госпогранслужбы, только в этом году пограничники Одесского отряда обнаружили в подержанных авто, прибывших в Украину после приобретения на американских аукционах, 25 единиц оружия и 2415 боеприпасов.

Все запрещенные для ввоза на территорию Украины предметы изъяты и установленным порядком переданы таможне.

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Теги: news, новости, Украина, Одесса, США, Машина, оружие, 7dniv, 7dnivinfo  
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