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События Вчера, 20:2677
Сторонники Саакашвили в Тбилиси собрались на митинг и требуют его перевода в клинику

В Тбилиси в субботу, 13 ноября, на проспекте Руставели проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает телеканал Рустави-2 в субботу, 13 ноября.

Члены Единого национального движения (ЕНД) и их сторонники собрались на проспекте Руставели.

Участники акции требуют перевода заключенного экс-президента Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику.

Лидеры "Национального движения" по-прежнему считают, что Михаил Саакашвили должен быть освобожден из тюрьмы.

На митинге присутствует член политсовета Единого национального движения Георгий Барамидзе.

"Этих людей нельзя убивать в амбулаторной тюрьме, где нет условий, и помещать их в обычную больницу, так как в прошлом году было переведено около 580 заключенных, когда им потребовалось сохранить свое здоровье и жизнь", - заявил Барамидзе.

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