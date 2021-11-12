После ДТП в Харькове со сбитыми детьми в МВД предлагают разрешить водителям снимать нарушения ПДД для полиции

После скандального ДТП в Харькове, когда внедорожник сбил на переходе двух пешеходов-детей, глава МВД Денис Монастырский заявил, что в Украине водителям необходимо разрешить самостоятельно фиксировать чужие нарушения ПДД на видеорегистраторы и передавать видео в полицию.

Об этом министр сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

"По последний ситуации в Харькове: за несколько минут до аварии есть видео, как водитель пересекает двойную сплошную, едет абсолютно хаотично. Мы должны понять, что не можем на каждом перекрестке поставить полицейского и это не нужно. Но можем искать выход: чтобы сами граждане фиксировали на своих регистраторах нарушение ПДД и могли это передавать в полицию. Такая инициатива есть в Раде", - заявил Монастырский.

Он также сказал, что такая инициатива работает во многих странах.

"Мы сможем найти механизм, чтобы он был абсолютно законным. У нас сейчас массово подают в суд на камеры, мол, фотографировать нарушения ПДД - это незаконно. Я с этим не согласен. Я в следующем году планирую в разы увеличить камеры на дорогах путем концессии, потому что вижу, что это эффективно. Мы нуждается в более чем в двух тысячах камерах по всей стране. Прорабатываем с компаниями варианты концессионной закупки. Очень эффективные автомобили-фантомы. Они будут в скором времени запущены на улицах украинских городов. Это когда без опознавательных знаков автомобиль будет ездить и фиксировать скорость автомобилей, которые ездят рядом с ним, навстречу ему, и также можно будет фиксировать нарушение ПДД", - сказал глава МВД.