Монастырский заявил, что нельзя пускать в Украину мигрантов из Беларуси, и обвинил Минск в гибридной войне

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что нельзя пускать мигрантов из Беларуси в Украину. Также он заявил, что Беларусь использует вопрос с мигрантами для ведения гибридной войны.

Об этом министр МВД заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

"Я думаю, если бы правильно задать вопрос украинцам, видят ли они возможным допуск мигрантов, они бы сказали: "Нет". Мы должны защищать украинские границы в этом вопросе. Я призываю всех украинцев быть тут едиными. Потому что это гибридная война. Я думаю, что украинская граница должны быть символичной границей Европы, которую нужно охранять", - сказал Монастырский.

Также глава МВД снова рассказал о строительстве "стены" на границе с Беларусью и РФ, запланированное на 2022 год.

"Я действительно был на границе и видел и пограничников, и Нацгвардию. Единственное, чего я не видел - границы. Там с одной стороны поле и с другой стороны. Моя задача как министра была поставлена президентом Зеленским, когда я заступал на пост, что должна, наконец, быть построена граница. И в следующем году мы хотим границу построить на украинско-белорусском и на украинско-российском участках. Напомню, это более тысячи километров только с белорусской стороны", - рассказал Монастырский.