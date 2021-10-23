Украинской вышиванкой, которую ей подарила Венедиктова похвасталась вице-президент Еврокомиссии

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова примеряла традиционную украинскую вышиванку, которую ей подарила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Соответствующее фото было опубликовано в Twitter.

"Спасибо генпрокурору Ирине Венедиктовой за эту красивую традиционную украинскую блузку. Я горжусь тем, что ношу ее, и посылаю привет в Украину", - написала она.

Отметим, Венедиктова на этой неделе была с трехдневным рабочим визитом в Брюсселе, где встречалась с членами Еврокомиссии и Европаламента. Поднимались вопросы реформ в Украине, борьбы с коррупцией и формированием антикоррупционных структур.