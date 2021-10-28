 

Почему бизнесу начали приходить рекордные счета за коммуналку

События Сегодня, 10:1384
Почему бизнесу начали приходить рекордные счета за коммуналку

Украинские предприниматели начали получать обновлённые платежки за электроэнергию. Несмотря на уверения правительства, что тарифы не вырастут, по факту платежки увеличились почти в три раза, что повергло бизнес в шок.

"Если в сентябре мы заплатили 70 тыс грн за электроэнергию, то в октябре - 167 тысяч гривен. Все рестораторы в шоке. Многие коллеги по рынку получили платежки по полмиллиона гривен. Все в панике, проводят собрания и пытаются придумать, как выжить. Никто не закладывал такие расходы на коммуналку в бюджет", - говорит "Стране" киевский ресторатор (Kritikos) Екатерина Любчик.

Бизнес оказался не готов к такому резкому увеличению тарифа. Потому что многие слышали заверения правительства, что цены расти не будут. Но это касается только населения и (касательно стоимости газа и отопления) бюджетной сферы. Частному бизнесу же приходится платить по полной программе.

Теперь предприниматели спешно пытаются придумать, где взять деньги на покрытие этих расходов.

Вариантов у них не много. Либо повышать цены, либо искать пути экономии электричества: закрывать часть помещения, отключать все электроприборы, которые можно отключить. Либо попросту закрыться.

«Страна» разбиралась, как бизнес будет выживать с возросшими в 2-3 раза платежами, и как это отразится на их клиентах - простых украинцах.

Поднимут цены, отключат кондиционеры, закроют залы

Справедливости ради отметим, что повышение тарифов оказалось критичным не для всех предпринимателей. Это зависит от размера помещения и количества потребления электроэнергии.

Так, владелица Ведьма-бара «Лысая Гора» Олеся Остафиева сообщила «Стране», что за свет и воду в прошлом месяце заплатила в сумме на 4 тысячи грн больше.

«Но это мы включили обогреватели. У нас нет централизованного отопления. Было 20 тысяч в августе и сентябре, и 24 тысячи грн в октябре», - отметила Олеся Остафиева.

 

Другим бизнесменам повезло меньше.

Так, киевскому ресторану Kritikos ещё в ноябре прошлого года электричество поставляли по цене  2.25 без НДС, в марте - по 2.37, а в октябре - уже по 3.46, плюс 20% НДС.

«Раньше как управленец ресторана я не заморачивалась об этом - коммунальные услуги были просто одной из статей расходов. Но теперь мне придётся поднимать цены в ресторане, потому что с новыми тарифами я по-другому просто никак не смогу выйти в ноль, не то что в плюс», - говорит Екатерина Любчик.

Повышение тарифов уже повлекло за собой цепную реакцию. Поставщики продуктов предупредили рестораторов, что тоже поднимут цены. В конечном итоге дороже заплатит не только конкретно взятый ресторан и производитель продуктов, но и клиент.

«Если кто-то питает иллюзии, что это не коснётся конечного потребителя, то это большая глупость. Разницу ощутят все и по всей стране. Отталкиваясь от возросших в почти три раза тарифов, цены поднимут все - поставщики, заводы, магазины, рестораны и прочие бизнесы. Арендодателям супермаркетов тоже прийдут счета за свет, за холодильники - они тоже будут делать свою наценку. Гораздо дороже станут продукты», - анализирует Екатерина Любчик.

В этих условиях ресторану Kritikos придётся повысить цены на блюда, пересмотреть «энергозатратные» позиции в меню и экономить на электричестве.

«Мы вынуждены поднимать цены, не в три раза, конечно, иначе к нам никто не придёт. Сейчас будем садиться и считать, условно, какие лампы включать, какие кондиционеры вообще не включать. То есть пытаться экономить на том, о чем раньше мы даже не задумывались», - отмечает Екатерина Любчик.

Но повышение цен на блюда - это тоже не панацея. Скорее всего, ресторатору придётся закрыть часть ресторана, в котором отключат тепло и свет.

«Сейчас будем проверять все оборудование на кухне. Скорее всего, мне прийдется какие-то позиции убирать из меню, которые просто нерентабельно готовить. Например, выпечку, которую мы делаем в дорогой и энергозатратной печи. Ужасно то, что повар сейчас будет думать не о качестве пищи, а о том, сколько он тратит электроэнергии на ее приготовление», - отмечает Екатерина Любчик.

Дешевле не работать вообще

Новые цифры в платежках существенно бьют по карману бизнеса. И это предприниматели ещё не получили новые счета за отопление. А плюс аренда и прочие текущие расходы.

Многим дешевле вообще закрыться на зимний период, чем еле-еле сводить концы с концами ради оплаты коммуналки суммой почти в 200 тысяч грн.

«Мне очень интересно, как будут выживать регионы. В Киеве ещё более платёжеспособный клиент, а что будет делать какое-то кафе в маленьком городе? Я для себя решила: если и дальше будет такая тенденция, мне проще закрыть ресторан на три месяца и вернуть всех на работу марте. Маразм ситуации в том, что не работать дешевле, чем работать», - отмечает Екатерина Любчик.

Ситуацию ещё больше усложняет «красная зона» карантина. Хоть это и не полный локдаун, но посетителей в заведениях все равно стало меньше.

«Посещаемость упала у нас на 10-15%, у кого-то из коллег - на 30%. Чтобы даже 170 тыс грн оплатить за электроэнергию, то это сколько нужно приготовить и продать блюд, чтобы чистой прибылью покрыть эти затраты?», - задается вопросом ресторатор.

Для бизнеса такой резкий скачок тарифа стал неожиданностью. Предприниматели с ужасом ждут платежек за отопление зимой. Если и там окажутся цифры в три раза выше прежних, работать для многих станет просто нерентабельно.

«Сейчас у нас стоит вопрос выживания. Мы не закладывали такие траты на коммуналку в бюджет. План такой. Либо мы видим, что можем хотя бы работать в ноль, я даже не говорю про прибыль, либо нужно просто закрывать ресторан», - отмечает Екатерина Любчик.

«Речь о безответственности государства»

Президент Украинской ресторанной ассоциации (УРА) Сергей Трахачев заявляет, что возросшие платежки стали проблемой для многих заведений общепита, и не только.

«Естественно, это не единичные случаи. У всех тарифы поднялись. Очевидно, это влияет на рентабельность. Каждый будет выходить из этой ситуации, как сможет. Есть помещения, где одинаковый доступ к электричеству и к газу. То есть, можно переходить на альтернативные источники энергии», - отмечает Трахачев.

Но такая возможность есть не у всех - остальным придётся экономить. По прогнозам президента УРА, многие заведения в связи с возросшими платежками повысят цены или уменьшат количество работающих залов.

«Очевидно, что предприниматели не были готовы к такому повышению. Не только для ресторанов подняты цены, это проблема всей экономики. Если рынок в целом не найдёт способа решения этой проблемы, то всем прийдется повышать цены. Эту проблему бессмысленно рассматривать только в рамках ресторанного бизнеса. Речь идёт скорее о непоследовательности и безответственности государства, когда месяц назад нас уверяли, что повышения тарифов не будет, а сегодня мы видим новые цены в платежках. Почему это допустили и что с этим делать - вопрос к Зеленскому и Кабмину», - констатирует Сергей Трахачев.

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Теги: news, новости, Украина, бизнес, счета, коммуналка, 7dniv, 7dnivinfo  
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