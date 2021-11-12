Из-за несчастного случая на границе Польши и Беларуси погиб польский солдат

На польско-белорусской границе в субботу, 13 ноября, в результате несчастного случая погиб польский военнослужащий.

Об этом говорится в заявлении командования 17-й механизированной бригады Войска польского, где служил военный, которое в Twitter опубликовало Командование ВС Польши.

"Тринадцатого ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады", - сказано в сообщении.

Солдат погиб в результате случайной стрельбы из оружия, третьи лица в инциденте не участвовали.