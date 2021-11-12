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Патриарх Варфоломей перенес поездку на Афон из-за вспышки коронавируса среди монахов

Вселенский патриарх Варфоломей, который недавно проходил обследование в больнице, отложил запланированный визит на гору Афон в северной Греции из-за вспышки коронавируса в монашеской общине.

Об этом сообщает греческая газета Ekathimerini.

"Этим решением Вселенский патриарх хочет разослать сообщение во всех направлениях о необходимости вакцинации против коронавируса как единственного безопасного способа преодолеть смертельную пандемию", - заявили во Вселенском патриархате.

Патриарх продолжит свой визит в Афины с 20 по 25 ноября. Варфоломей посетит Грецию в рамках мероприятий, организованных в Афинах Элладской церковью по случаю 30-летия его восхождения на патриарший престол.

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Теги: news, новости, Украина, Патриарх, Варфоломей, 7dniv, 7dnivinfo  
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