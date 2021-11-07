Пускать без ковид-документов перестанут с понедельника в Раду

Начиная с понедельника, 15 ноября, в Верховную Раду будут пускать только тех, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса или негативный тест на Covid-19.

Эти правила прописаны в постановлении, которое председатель парламента Руслан Стефанчук подписал 12 ноября.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, проверять сертификаты о вакцинации в приложении "Дия" будут сотрудники УГО Украины, у них будут специальные устройства для считывания QR-кода.

Радуцкий также рассказал, что народные депутаты, которые отказались от вакцинации, будут делать тест на выявление заболевания. Тестирование будет проходить за собственный счет народных избранников.

Новые правила входа в административное здание Верховной Рады распространяются не только на народных депутатов, но и на журналистов и сотрудников Аппарата ВР.

"Следующий шаг, о котором мы говорим еще с начала года - реальный механизм привлечения депутата к административной ответственности за нарушение масочного режима. Сертификат вакцинации не дает права пренебрегать требованиями карантина", - заявил Радуцкий.