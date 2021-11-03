К новому глобальному соглашению на конференции ООН по изменению климата пришли страны

В субботу, 13 ноября, делегации из почти 200 стран утвердили новое глобальное соглашение по климату на конференции ООН CОР26 в Глазго.

Об этом сообщает портал Green Deal.

Цель соглашения по климату - подтолкнуть страны к тому, чтобы взять на себя более масштабные обязательства по ограничению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году.

Еще одна цель - суметь ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Сейчас этот показатель уже составляет 1,1 градуса.

Достигнутое в Глазго соглашение сформулировано значительно мягче, нежели планировалось изначально.

В последний момент Индия настояла на модификации части соглашения, которая касается угля. В финальной версии говорится о необходимости "постепенно сокращать" использование угля, тогда как первоначально планировалось призвать к тому, чтобы "прекратить" использовать этот энергоресурс.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает недостаточными договоренности по климату, достигнутые на конференции COP26 в Глазго. Однако, по его мнению, это компромисс, который отражает интересы, противоречия и уровень политической воли в сегодняшнем мире.

"Это важный шаг, однако этого мало. Нам нужны экстренные действия. Битва за климат — это дело нашей жизни, и мы должны добиться успеха", - заявил Антониу Гутерриш.