Электронную почту ФБР взломали хакеры и разослали с нее десятки тысяч писем

Хакерам удалось взломать электронную почту ФБР.

Они разослали с нее десятки тысяч электронных писем с предупреждением о возможной кибератаке.

Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 13 ноября.

По данным проекта Spamhaus, отслеживающего спам и связанные с ним киберугрозы, хакеры разослали десятки тысяч электронных писем с электронной почты ФБР с предупреждением о возможной кибератаке. Автор письма подписался как лицо, якобы связанное с Министерством внутренней безопасности США.

Мотивы хакеров пока неизвестны. В ФБР отказались сообщать детали инцидента. В Бюро лишь заявили, что они "осведомлен" об инциденте, связанном с поддельными электронными письмами с учетной записи электронной почты @ic.fbi.gov".