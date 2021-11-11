К Новому году в Украине подорожают яйца

В ближайшее время стоимость яиц в Украине может вырасти на 8-14%. Предполагается, что уже до Нового года стоимость десятка может достичь 38-40 гривен.

Об этом со ссылкой на аналитика "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлану Литвин пишет Agronews.

По ее словам, для украинского рынка яиц характерна отчетливо выраженная сезонность. С наступлением первых холодов уменьшается предложение хозяйств населения, которые обеспечивают 50% украинского производства продукта. Уменьшение предложения приводит к росту цены.

"Подобную тенденцию мы будем постепенно наблюдать к новогодним праздникам, когда цена на куриные яйца достигнет показателя 38-40 гривен за 10 штук", - рассказала Литвин.

Кроме того, по словам Литвин, с начала ноября стоимость яиц подскочила на 1%, а десяток уже стоит 35,2 гривен.