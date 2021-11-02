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События Сегодня, 13:2877
Отказаться от участия в Дне памяти павших из-за проблем со здоровьем пришлось Королеве Елизавете

Королева Великобритании Елизавета II не будет присутствовать на торжественной церемонии по случаю Дня поминовения.

Она получила растяжение спины.

Об этом сообщило издание Wcax со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

По словам официальных лиц, Королева "с большим сожалением" приняла решение, что не сможет присутствовать на службе, и была "разочарована" этим. 

"Как и в предыдущие годы, принц Уэльский возложит венок от имени Ее Величества. Другие члены королевской семьи будут присутствовать, как и планировалось", - говорится в заявлении.

День поминовения (День памяти павших - Ред.) - памятный день в Великобритании, который призван увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием страны. Его начали отмечать еще в 1919 году по распоряжению короля Георга V в Великобритании и странах Содружества.

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Теги: news, новости, Украина, Королева, Британия, 7dniv, 7dnivinfo  
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