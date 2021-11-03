Вдова погибшего мэра Кривого Рога записала видеообращение

Вдова погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Алена записала первое обращение с момента гибели мужа.

В нем она дала понять, что не верит в официальную версию о самоубийстве своего мужа и сказала, что ни она, ни ее сын не собираются заканчивать свою жизнь суицидом.

"В нашей семье за последние три месяца — три смерти. Все — молодые мужчины от 44-х до 50-ти лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь, не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электропроводка дома, в хорошем состоянии и исправны тормоза в машине, и ездим мы тоже очень аккуратно", - заявила вдова на видео.

Также она сказала, что ее сын не употребляет наркотиков и никогда не был на учете в наркодиспансере.

"Еще раз повторю - жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, ни родственники заканчивать не собираемся", - подытожила свое обращение Елена.