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События Сегодня, 15:5762
Перебросить в Украину до 600 спецназовцев из-за угрозы "вторжения РФ" готова Британия

Великобритания готова перебросить в Украину до 600 бойцов сил спецназначения из-за угрозы "вторжения России", о котором в последнее время много говорят США. 

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает The Mirror.

Газета пишет, что подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин "представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада".

Также известно, что сейчас создается специальная сводная группа, в которую войдут представители спецназа, разведывательного полка, медики, инженеры и связисты. В нее войдут до 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады.

"Подразделению бригады было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть его в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оснащение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", - сообщил источник газеты. 

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Теги: news, новости, Украина, Британия, войска, 7dniv, 7dnivinfo  
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