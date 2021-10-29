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События Сегодня, 15:5889
Как решают судьбу выборов на округе Антона Полякова

Округу №206 в Черниговской области, где после смерти народного депутата Антона Полякова (“За будущее”, ЗБ) состоятся новые выборы, предрекают сценарий кампании на округе №184 в Херсонской области.

Как писала “Страна”, там ради победы своего кандидата власти пришлось назначить его главного конкурента (и фаворита выборов) Лагуту председателем областной госадминистрации. Собеседники в черниговской политтусовке допускают, что к такому размену попробуют подвести местные элиты Банковую и на 206-м.

Подробности - в материале “Страны”.

Главрадикал уступил однопартийцу

Округ №206 с центром в городе Чернигове, где 27 марта 2022 года должны состояться выборы народного депутата вместо умершего при загадочных обстоятельствах Полякова (ЗБ), потихоньку политически оживает. 

Несмотря на далекий старт новой кампании, партии и группы влияния, которым интересен округ, уже присматривают кандидатуры, ревниво следя за поиском конкурентов.

Начнем с того, что лидер Радикальной партии (РП), народный депутат прошлых созывов Олег Ляшко, который, по нашей информации, присматривался к округу, все-таки решил не баллотироваться. Об этом главный радикал заявил в программе "Власть vs Влащенко". 

“Я думаю, партия (Радикальная партия – Ред.) будет принимать участие в выборах, потому что это наша область базовая, у нас там хорошая поддержка. Я лично не буду”, – сообщил Ляшко. Он-де надеется попасть в парламент во главе своего партийного списка.

“Все опросы показывают, что наша партия будет в парламенте. Зачем мне самому, где-то через окно, через боковой вход залазить в Верховную Раду? Я зайду через центральный вход!”, – уверяет Ляшко.

По неофициальной информации, впрочем, мотивы его другие. "Во-первых, нет никакой уверенности, что он победит на округе. Во-вторых, это дорогое удовольствие. Даже если не будет досрочных выборов в Раду, очередные парламентские выборы ожидаются осенью 2023 года. Тот есть, получается, что победитель довыборов на округе придет в Раду всего на полтора года. Поэтому тратиться на кампанию смысла особо нет", - говорит источник.

Кто будет выдвинут от Радикальной партии по округу вместо Ляшко пока не очень понятно. 

В областном активе РП, конечно, есть гендиректор “Пожмашины” и один из партийных “кошельков” Олег Аверьянов, чье предприятие, благодаря лоббизму Ляшко, долгие годы выигрывала тендеры на поставку пожарных машин Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Аверьянов “потянет” дорогостоящую избирательную кампанию, но такое впечатление, что после вылета РП из парламента он старается не “светиться” - даже не зашел во фракцию в облсовете.

Источники в местной политтусовке не верят, что Аверьянов решит баллотироваться по черниговскому округу. 

Мэр стоит на своих

Причина, по которой многие потенциальные кандидаты трижды подумают перед тем, как зарегистрироваться здесь на выборы - это мэр Чернигова и лидер местного политпроекта “Родной дом” (РД) Владислав Атрошенко. 

В свое время городской голова дважды избирался по округу №206 и продолжает держать его в поле зрения. Атрошенко уже заявил, что РД выдвинет здесь своего кандидата, имя которого назовет съезд. 

“Офлайн или онлайн - увидим. Также будет консультироваться с партнерами из УДАРа”, - заявил мэр на сессии горсовета. 

Летом Атрошенко договорился о политическом сотрудничестве с мэром Киева Виталием Кличко. Члены команды мэра составили руководство областной ячейки УДАРа, которую возглавил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако, избранный в представительный орган по списку РД.

Два влиятельных собеседника в черниговских политкругах независимо друг от друга заверили “Страну”, что ожидают кандидатом группы влияния Атрошенко на округе именно Ломако. 

“Если Атрошенко решит, что для него важна победа его человека, он закусит удила: сделает все, чтобы выиграть. Если кандидатом станет все-таки Ломако, скорее всего, так и будет. Пойдет Ломако, вероятно, от УДАРа. И это самая сильная кандидатура у Атрошенко”, - утверждает один из источников. 

Впрочем, пока секретарь ведет обычную для представителя местной власти деятельность, которую во всех красках описывает сайт горсовета. Да и сам Ломако работе посвящает пост за постом в Фейсбуке.

Впрочем, у Атрошенко может быть и запасной вариант: начальник управления мэрии по делам семьи, молодежи и спорта горсовета - известный в прошлом биатлонист Андрей Дериземля.

“Пусть кандидаты неизвестны, но противостояние “Родной дом” - сам или под вывеской УДАРа - против “Слуги народа” определит исход выборов”, - полагает источник в черниговском горсовете.

Внушение через водоканал

Власть, похоже, понимает опасность конкуренции со стороны Атрошенко. При этом, как утверждает источник в горсовете, изначально с мэром пытались договориться и вроде бы тот даже был готов пойти на некую сделку и “слить” выборы под кандидата от “Слуги народа” (СН).

“Но что-то пошло не так. И теперь мэр показывает, что готов побороться за округ. Или это попытка поднять ставки. Развязка недавней херсонской кампании, когда в обмен на отказ от борьбы кандидату от местной элиты отдали кресло губернатора, впечатлила многих. Возможно, Атрошенко надеется повторить такое и в Чернигове”, - говорит собеседник.

Но пока из центра идут иные сигналы: в “Черниговводоканал”, на ряд других коммунальных  и коммерческих предприятий пришли с обысками. Атрошенко назвал это политическим давлением в преддверии выборов на 206-м округе и лично на него, как союзника конкурента власти - Кличко.

“Цель дискредитировать городского голову, имеющего какое-то влияние на определенные процессы, а также показать другим городским головам, что бывает в отношении тех, кто имеет свою позицию и не боится ее высказывать”, - заявил Атрошенко.

“С мэром давно велись разговоры на тему сделок. Но он поддержал Кличко. Думаю, с ним продолжают говорить Тимошенко и/или Голик (замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, курирующий работу с регионами, и консультант пиар-проекта власти “Большая стройка” Юрий Голик, близкий к Тимошенко - Ред.). Чтобы обсуждать конфигурацию наподобие херсонской, нужно откреститься от наших конкурентов. А он же совсем недавно присоединился к "Удару" и вряд ли кинет так быстро Кличко. Да и вообще Атрошенко - упрямый человек. “Черниговводоканал” его может и не “впечатлить”, - полагает собеседник в “Слуге народа”, знающий ситуацию в Черниговской области.

В СН понимают, что будет сложно проводить кампанию с враждебно настроенным мэром, но у того тоже не будет легкой прогулки. 

“Могут быть даже чисто организационные трудности: окружком находится в подконтрольном Атрошенко Чернигове. При этом его нельзя назвать полноценным хозяином округа. В него входит Рипкинский район, где сохранились “сетки” Микитася (киевский застройщик Максим Микитась, выигравший довыборы по округу в 2016 году, но проигравший в 2019-м - Ред.), “Нашего края”, то есть там кандидат от Атрошенко может проиграть голоса тем, кто перехватит этот ресурс”, - говорит источник в местной организации СН.

Подбор кандидатов партия власти уже начала. Обсуждаются два варианта: кто-то из местных или раскрученный человек со стороны (иными словами “парашютист”). В местной политтусовке допускают поход на выборы губернатора области Вячеслава Чауса.

“Губернатор всегда может быть кандидатом куда угодно. Он на виду, за ним админресурс. Но ситуация с Козырем (Сергеем Козырем, кандидатом от СН на недавних довыборах в Херсонской области - Ред.) показала, что этого недостаточно. Вариант Вирастюка, то есть просто известно и популярного в регионе человека, более привлекателен. До весны можем поискать подходящую кандидатуру”, - рассуждает источник в СН.

Как считают собеседники издания, достаточно времени для бывших мажоритарщиков Черниговской области напомнить округу о себе.

“Все, кто там или рядом на округах были, могут “всплыть”, - допускает собеседник во власти.

Нам назвали, например, имя экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского (в 2012-м прошел в Раду по соседнему округу №210).

В области - неплохие позиции у “Батькивщины”. На довыборах в 2016-м кандидат от партии Юрий Власенко шел ноздря в ноздрю с Микитасем. 

“Еще нет решения по нашему кандидату, но может быть снова Власенко. Его, правда, перевели на партийную работу в Киев, но ведь нетрудно и вернуться”, - говорит собеседник в парламентской фракции “Батькивщины”.

“Украинская стратегия Гройсмана” может поставить на бывшего главу области и председателя Черниговской областной партячейки Андрея Прокопенко.

Непосредственно предвыборный парад кандидатов мы увидим, вероятно, уже после Нового года.

Но, очевидно, что главной нитью противостояния будет борьба кандидата от "Слуги народа" и кандидата от мэра Чернигова. А если последний пойдет на выборы под брендом "Удара", то исход противостояния на округе может быть знаковым и для всей украинской политики, учитывая политические амбиции в общенациональном масштабе мэра Киева Виталия Кличко.

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Теги: news, новости, Украина, Поляков, выборы, округ, 7dniv, 7dnivinfo  
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