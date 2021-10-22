На прямые переговоры с Беларусью по разрешению миграционного кризиса пошел Евросоюз

В воскресенье, 14 ноября, глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей поговорил по телефону с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В результате диалога обе стороны подтвердили заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом. Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Макей, по информации белорусского МИД, довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказанию гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействию по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН.

"Стороны подтвердили заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса", - сказано в сообщении по итогам переговоров.

Отметим, что это первый контакт между официальными лицами Белоруссии и ЕС с начала кризиса и в целом за долгое время.