Польская полиция заявила, что белорусские пограничники поят мигрантов водкой

Белорусские пограничники предлагают алкогольные напитки мигрантам, которые находятся на границе с Польшей. По словам польских полицейских, спиртное служит допингом для агрессивного настроения среди нелегалов.

Об этом сообщил пресс-секретарь главного управления полиции Польши Мариуш Чарка в эфире RadioZET.pl.

"Там мы становимся свидетелями странных сцен, вдохновленных режимом. Это, например, вечернее снабжение мигрантов водкой, чтобы они стали еще более агрессивными после употребления алкоголя", - заявил представитель польской полиции.

По его словам, пограничники Беларуси ставят детей мигрантов прямо у забора на границе, а за ними идут женщины, последними - молодые люди. После чего нелегалов отводят к границе под прикладами автоматов.

Мариуш Чарка заявляет, что "без согласия белорусских служб они ничего не могут сделать самостоятельно".

"Офицеры белорусских служб могут целиться оружием в людей, которых они вытеснили на линию границы, а также в наших офицеров, солдат, стреляя вхолостую, то есть без перезаряженного патрона. Также ведется стрельба с воздуха, чтобы запугать людей и наших офицеров", - добавил он.