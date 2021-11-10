Более 10 тысяч военных из-за критической ситуации с коронавирусом готовятся мобилизовать в Германии

Немецкие Вооруженные силы готовятся к чрезвычайной ситуации в связи со стремительным ростом новых случаев заражения COVID-19 в Германии.

Об этом сообщило издание Spiegel Online.

По их данным, инспектор Объединенных сил обеспечения Бундесвера (Вооруженных сил Германии) генерал-лейтенант Мартин Шеляйз собирается оперативно мобилизовать до 12 тысяч военнослужащих для поддержки перегруженных клиник и местных органов здравоохранения.

Так, немецкие военные намерены оказывать помощь в проведении бустерной вакцинации и расширении экспресс-тестирования в домах для престарелых и больницах.

В кризисном штабе Вооруженных сил уверены, что четвертая волна коронавируса достигнет пика в Германии на период Рождества. Таким образом, улучшения ситуации в стране стоит ожидать не ранее начала февраля следующего года.

Как передает издание, до конца текущего месяца количество военных, задействованных в борьбе с пандемией, составит до шести тысяч человек. Впрочем, к Рождеству их количество должно увеличиться вдвое.

На данный момент за помощью военнослужащих уже обратились федеральные земли Бавария, Саксония и Тюрингия.

Spiegel Online напоминает, что во время наиболее критических этапов пандемии в Германии – зимой прошлого года и весной 2021 года – помощь органам здравоохранения оказывали до 10 тысяч военных.

В этом месяце число новых случаев заражения COVID-19 в Германии достигло пика с начала пандемии. Сегодня, 14 ноября, Институт им. Роберта Коха сообщил о 33,5 тысячах новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом данные на выходных как правило ниже, чем в рабочие дни, что связано с задержкой передачи информации с мест.

Коэффициент заражения коронавирусом составил 289,0 на 100 тысяч жителей на протяжении недели. В субботу, 13 ноября, он составил 277,4, 12 ноября – 263,7. Ранее самый высокий уровень инфицирования на территории Германии зафиксировали 22 декабря прошлого года (197,6), однако на то время в Германии почти не было привитых от COVID-19.