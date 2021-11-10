Пограничные наряды задержали больше десятка нарушителей всего за сутки на западном участке границы Украины

Украинские пограничники Львовского и Черновицкого отряда за прошлые сутки задержали восемь граждан из Турции и трех из Польши.

Вех задержанных обвиняют в попытке и нарушении государственной границы Украины.

Об это сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Пограничный наряд отдела "Нисмичи" Львовского отряда на окраине одного из н. п. Червоноградского района, что вблизи границы с Польшей, остановил для проверки автомобиль "Шкода". В ходе беседы иностранцы пытались убедить пограничников, что они блоггеры и ехали для проведения съемок живописного приграничья. Однако во время последующей беседы говорили, что они заплатили 700 долларов США водителю, чтобы доехать до приграничья, а затем планировали добраться до стран ЕС, а именно - в Германию.