Самого маленького охранника, который будет искать взрывчатку и оружие показали пограничники

Новым охранником государственных границ станет собака породы цвергшнауцер по имени Принц, который уже является напарником пограничника Николая Смоквина.

В будущем, когда миниатюрный охранник подрастет, он будет заниматься поиском взрывчаток и оружий.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

"Несмотря на маленький размер, эти собаки чрезвычайно смелы, а в работе они ничем не уступают другим крупным породам собак. Я выбрал именно эту породу за их отличные рабочие качества, а еще мне понравился немного забавный вид собаки", - сообщает кинолог.

"В настоящее время кинолог вместе с четырехлапым напарником прибыли в Кинологический учебный центр ГПСУ из Одесского пограничного отряда. И в будущем такая забавная и милая, на первый взгляд, собачка будет заниматься чрезвычайно ответственной работой – будет искать оружие и взрывчатку", - говорится в сообщении.