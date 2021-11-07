Чем отличаются симптомы обычного гриппа и коронавируса нового типа в МОЗ объяснили украинцам

Грипп и COVID-19 – респираторные заболевания, вызываемые разными вирусами. Причиной первого являются вирусы гриппа, второго – коронавирус, впервые обнаруженный в 2019 году.

По последней информации, вероятнее COVID-19 распространяется легче гриппа.

Министерство здравоохранения Украины на официальной странице в Фейсбук рассказало о том, как различить симптомы коронавируса и гриппа.

Как грипп, так и COVID-19 могут передаваться от человека к находящемуся рядом человеку, не соблюдая дистанцию. По сравнению с гриппом COVID-19 может вызвать более серьезные последствия для здоровья. Однако, оба заболевания могут иметь тяжелое течение и летальные исходы.

Кроме того, человек, инфицированный COVID-19 может иметь длительный бессимптомный период и может быть заразен для других дольше. В то же время определить, чем именно болеет человек только на основе симптомов, невозможно. Особенно, если учитывать, что COVID-19 может иметь широкий спектр симптомов.

Для подтверждения точного диагноза необходимо тестирование. Человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.

Совместными симптомами являются:

Повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба;

Кашель;

Усталость;

Одышка и затрудненное дыхание;

Боль в горле;

Насморк и заложенность носа;

Боль в мышцах;

Головная боль;

Рвота и диарея;

Потеря вкуса и запаха (хотя чаще это встречается при COVID-19).

С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один и более дней. В обоих случаях инфицированный человек может распространять вирус до появления видимых симптомов. Однако симптомы COVID-19 могут проявляться дольше, чем симптомы гриппа.

В случае с COVID-19, человек может быть заразным дольше, чем болея гриппом.

В группы, имеющие риск тяжелого течения гриппа и COVID-19, в частности, входят люди пожилого возраста, люди с сопутствующими заболеваниями, беременные.

Единственной защитой от указанных заболеваний является вакцинация. В то же время, прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок, она рекомендована. Однако вакцину можно приобрести в аптеках, а прививку бесплатно сделать в медучреждении, где заключена декларация с семейным врачом.

Все доступные в Украине вакцины против гриппа безопасны и эффективны против штаммов вируса гриппа, которые по прогнозу ВОЗ будут циркулировать на территории Северного полушария в сезоне 2021-2022 годов.