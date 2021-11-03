В Киеве на Дружбы Народов столкнулись сразу девять машин

В Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе столицы на бульваре Дружбы Народов столкнулись сразу девять машин.

Видео с масштабным ДТП появилось в Телеграм-канале "Киев Оперативный".

"Сразу 9 автомобилей попали в ДТП на бульваре Дружбы народов. К счастью, обошлось без серьезных травм. Вроде бы еще не снежит, и не скользко", - написали в комментарии к видео.

Авария произошла сегодня, 14 ноября. Пользователи иронично пишут, что водители устроили ДТП в стиле "Форсажа". Столкнувшиеся автомобили также называют "киевским паровозиком".

На видео можно заметить, что все машины, которые попали в ДТП, будто бы поддались цепной реакции. Возможно, одно из авто неудачно затормозило, из-за чего водители транспортных средств, которые находились сзади, попросту не успели среагировать.

Очевидцы аварии пишут в комментариях к видео, что в инциденте обошлось без жертв и пострадавших. Однако, что именно стало причиной масштабной ДТП и кто виновен в случившемся - пока что не сообщается.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Все причины и обстоятельства авария выясняются.