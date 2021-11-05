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События Сегодня, 08:5252
В США нашли кассира, который вынес огромную сумму в июле 1969 года

В Соединенных Штатах идентифицировали мужчину, который совершил одно из самых известных ограблений банка в истории Америки.

Его разыскивали на протяжении 52 лет.

Об этом сообщает ВВС.

Тед Конрад работал кассиром в Society National Bank в Кливленде, штат Огайо. В июле 1969 года он ограбил своего работодателя.

После чего Тед исчез с 215 тысячами долларов (на сегодняшний день является эквивалентом 1,7 миллиона долларов).

По словам следователей, после этого он жил тихой и неприметной жизнью, пока не скончался в мае этого года от рака легких.

Во время ограбления Конраду было всего 20 лет. По сообщениям, в пятницу вечером, когда отделение закрывалось, из-за плохой охраны банка он смог просто выйти с деньгами, которые засунул в коричневый бумажный пакет.

Через два дня другие сотрудники банка поняли, что деньги исчезли - в то же время исчез и Конрад тоже. После чего начался его розыск, который длился более 50 лет и попал в такие телешоу, как "Самые разыскиваемые преступники Америки" и "Неразгаданные тайны".

По данным Федеральной исполнительной службы США, Конрад якобы рассказал друзьям о своих планах по ограблению банка и хвастался, что сделать это будет легко. Злоумышлыенник был одержим фильмом Стива Макквина "Дело Томаса Крауна" - во время подготовки к ограблению Тед пересмотрел его более 10 раз.

Как объясняет следствие, после исчезновения Конрад сменил имя на Томас Рэндел и сначала бежал в Вашингтон, в округ Колумбия, затем в Лос-Анджелес, а после поселился в пригороде Бостона примерно в 1000 км от места преступления.

Следователи говорят, что впоследствии он жил тихой жизнью, а New York Times сообщила, что последние 40 лет Тед работал в гольф-клубе и салоне по продаже подержанных автомобилей.

В то же время дело не двигалось в течение десятилетий, пока следователи, настороженные появлением некролога Рэндела в газете, смогли сопоставить документы, которые тот подал в 1960-х годах, с документами, которые "Рендел" подавал недавно.

Как выяснилось, среди этих документов было дело о банкротстве Рэндела в суде Бостона в 2014 году. Одним из ведущих следователей по этому делу был маршал Питер Эллиот. Он унаследовал его от своего отца Джона, который хотел выяснить, что произошло с дерзким вором.

"Мой отец никогда не переставал искать Конрада и всегда хотел довести это дело до конца, вплоть до его смерти в 2020 году. Надеюсь, что моему отцу сегодня стало немного легче почивать, зная, что Федеральная исполнительная служба США наконец-то довела его расследование до конца и раскрыла эту многолетнюю тайну", - сказал маршал Эллиот.

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