На должность главы партии "Слуга народа" кандидатуру Елены Шуляк предлагает Корниенко

Александра Корниенко, который сложил с себя полномочия главы партии "Слуга народа", как и писала "Страна", предлагает назначить на свое место Елену Шуляк.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена – боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", - заявил Корниенко.

Елена Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии "Слуга народа", заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также он является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.