Главы МИД стран Евросоюза утвердили новые критерии санкций против Беларуси

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси, которые уже сегодня планировали ввести в связи с миграционным кризисом.

Об этом сообщает из Брюсселя журналист Рикард Йозвяк в своем Тwitter-аккаунте в понедельник, 15 ноября.

"Министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. У них также будет политическое соглашение сегодня о введении дополнительных санкций, но фактическая работа по внесению в список лиц и организаций не будет готова сегодня", - написал журналист.