Отправить Гео Лероса под круглосуточный домашний арест ГБР просит суд

Государственное бюро расследований попросило Печерский суд Киева избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста депутату парламента Гео Леросу, который показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, а также не выполнил решение суда об опровержении информации о брате главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на адвоката Гео Лероса Игоря Черезова.

"(Просят) круглосуточный домашний арест", - сказал юрист.

Ходатайство было внесено в суд на прошлой неделе. Заседание должно было состоятся еще 12 ноября, однако его отложили до вторника, 16 ноября.

ГБР инкриминирует депутату преступления по части 1 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 382 (невыполнение решение суда) Уголовного кодекса.