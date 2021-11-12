Беженцы на польско-белорусской границе пытаются штурмовать кордон Польши

На польско-белорусской границе обостряется обстановка.

Мигранты, которые намереваются попасть на территорию Польши, сворачивают лагерь и отправляются в пеший поход к польской границе. По данным белорусских СМИ, голова колонны уже достигла польского пункта пропуска "Брузги".

Мигранты говорят, что замерзли и устали, и если сейчас прорваться не удастся, то здесь и умрут. Телеграм-каналы сообщают, что колонну в сторону погранперехода "Брузги" сопровождают белорусские силовики

Российские СМИ пишут о том, что у пункта пропуска "Брузги" началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора на границе и идут к польскому кордону.

Но на польской стороне их уже ждут силовики, которые, судя по всему, пропускать их не намерены.

СМИ сообщают, что польские пограничники подогнали водомет, также в небе появился польский боевой вертолет. По состоянию на сейчас мигранты остановились около польского пограничного перехода перед рядами с колючей проволокой.