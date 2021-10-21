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События Сегодня, 16:0663
83% депутатов вакцинированы d Раде

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в ходе брифинга в парламенте заявил, что в Раде 83% вакцинированных депутатов.

"Сейчас информация собирается, но аппарат ВР — 93% вакцинированных, депутаты — 83% имеют удостоверение о вакцинации, но информация ещё уточняется", — отметил Стефанчук. Добавив, что шесть народных избранников и больше 20 сотрудников аппарата сейчас болеют коронавирусом.

В то же время в своем телеграм-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения "слуга народа" Михаил Радуцкий сообщил, что на данный момент сделали прививку или записались на вакцинацию от COVID-19 100 человек. 

"По словам первого заместителя председателя ВРУ Александра Корниенко, по состоянию на 11 часов в пункте вакцинации в гостинице "Национальный" (ул. Липская,5) вакцинировались или записались на прививку от коронавируса 100 человек", - написал он.

Радуцкий добавил, что не все нардепы адекватно восприняли новые правила доступа к зданиям парламента.

"Уже есть случаи, когда парламентарии ведут себя агрессивно. В частности, при входе в Верховную Раду оказывают давление на работников ГСО. Считаю это недопустимым! Если мы вводим обязательную вакцинацию для учителей, работников коммунальной сферы и госслужащих, должны также подчиняться общим правилам! Прививки первой дозой уже прошли 12 миллионов украинцев!" - заявляет глава комитета ВР. 

По словам Радуцкого, парламентарии, у которых уже проверили сертификаты на входе, могут получить специальные пропуски. Это позволит сократить время на проведение контроля и, соответственно, избежать очередей.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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