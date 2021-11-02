Новый министр обороны Резников имеет звание сержанта запаса и служил в армии только два года

Министр обороны Украины Алексей Резников, который сразу после назначения на должность поехал знакомиться с войсками, служил два года в советской армии и имеет звание сержанта запаса.

Об этом официально сообщает Минобороны в ответ на запрос "Украинский новостей".

Согласно письму Минобороны, у министра обороны Украины Алексея Резникова за его плечами два года службы в Советской армии. Резников проходил службу с 1984 по 1986 годы в военных частях 87358 и 53904 Военно-воздушных сил СССР.

Кроме того, в пресс-службе Минобороны сообщили, что за время службы у Резникова 163 прыжка с парашютом.