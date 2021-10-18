Официальную продажу в России товаров из "ДНР/ЛНР" разрешил Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получат гуманитарную поддержку.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, речь идет об "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

Также сертификаты о происхождении товаров теперь будут допускаться наравне с российскими к участию в госзакупках.

Решение было принято в целях защиты прав и свобод, а также недопущения "дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады", говорится в указе. В качестве еще одной предпосылки называется пандемия коронавируса COVID-19.

"Таким образом, экономическая интеграция "республик" в Россию ускоряется", - комментирует ситуацию телеграм-канале "Политика страны".