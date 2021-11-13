Больше 81% педагогов вакцинировались в Украине. Шкарлет призывает возвращать детей в школы

В Украине полный цикл вакцинации от COVID-19 получили более 528 тыс. работников учреждений общего среднего образования - это больше 81% от общего количества.
При этом одной дозой вакцины привито 95,4% работников школ.
Об этом в своем телеграм-канале написал министр образования Украины Сергей Шкарлет.
По его данным, лучшую статистику полного цикла вакцинирования педагогов демонстрируют:
- Харьковская область – 90,9%;
- Черкасская – 90,3%;
- Донецкая – 89,9%;
- Днепропетровская – 88,3%.
В то же время антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодняшний день являются:
- Ровенская область – 8%,
- Тернопольская – 7,1%;
- Закарпатская – 7%.
Кроме этого, Шкарлет называл количество школ, которые сегодня обучение дистанционно.
"Таких насчитывается 5,4 тыс. или почти 40% от общего количества. Лидерами онлайн-обучения Львовщина – 636 школ и Одесщина – 621 школ. На каникулах сейчас продолжают находиться 84 заведения, больше таких школ на Николаевщине - 59", - пишет он.
Помимо всего прочего, министр заявил, что в случае 100% вакцинированных педагогов в "красной" зоне детей нужно возвращать за парты.