 

Больше 81% педагогов вакцинировались в Украине. Шкарлет призывает возвращать детей в школы

События Вчера, 20:1758
Больше 81% педагогов вакцинировались в Украине. Шкарлет призывает возвращать детей в школы

В Украине полный цикл вакцинации от COVID-19 получили более 528 тыс. работников учреждений общего среднего образования - это больше 81% от общего количества.

При этом одной дозой вакцины привито 95,4% работников школ.

Об этом в своем телеграм-канале написал министр образования Украины Сергей Шкарлет. 

По его данным, лучшую статистику полного цикла вакцинирования педагогов демонстрируют:

  • Харьковская область – 90,9%;
  • Черкасская – 90,3%;
  • Донецкая – 89,9%;
  • Днепропетровская – 88,3%.

В то же время антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодняшний день являются:

  • Ровенская область – 8%,
  • Тернопольская – 7,1%;
  • Закарпатская – 7%.

Кроме этого, Шкарлет называл количество школ, которые сегодня обучение дистанционно.

"Таких насчитывается 5,4 тыс. или почти 40% от общего количества. Лидерами онлайн-обучения Львовщина – 636 школ и Одесщина – 621 школ. На каникулах сейчас продолжают находиться 84 заведения, больше таких школ на Николаевщине - 59", - пишет он. 

Помимо всего прочего, министр заявил, что в случае 100% вакцинированных педагогов в "красной" зоне детей нужно возвращать за парты. 

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, учителя, 7dniv, 7dnivinfo  
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