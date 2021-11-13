Больше 81% педагогов вакцинировались в Украине. Шкарлет призывает возвращать детей в школы

В Украине полный цикл вакцинации от COVID-19 получили более 528 тыс. работников учреждений общего среднего образования - это больше 81% от общего количества.

При этом одной дозой вакцины привито 95,4% работников школ.

Об этом в своем телеграм-канале написал министр образования Украины Сергей Шкарлет.

По его данным, лучшую статистику полного цикла вакцинирования педагогов демонстрируют:

Харьковская область – 90,9%;

Черкасская – 90,3%;

Донецкая – 89,9%;

Днепропетровская – 88,3%.

В то же время антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодняшний день являются:

Ровенская область – 8%,

Тернопольская – 7,1%;

Закарпатская – 7%.

Кроме этого, Шкарлет называл количество школ, которые сегодня обучение дистанционно.

"Таких насчитывается 5,4 тыс. или почти 40% от общего количества. Лидерами онлайн-обучения Львовщина – 636 школ и Одесщина – 621 школ. На каникулах сейчас продолжают находиться 84 заведения, больше таких школ на Николаевщине - 59", - пишет он.

Помимо всего прочего, министр заявил, что в случае 100% вакцинированных педагогов в "красной" зоне детей нужно возвращать за парты.