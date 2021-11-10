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События Вчера, 20:2090
Почему на Западе все громче говорят о "вторжении России в Украину"

Третью неделю ширятся слухи о том, что Россия концентрирует свои войска вблизи украинских границ. Запад продолжает нагнетать эту информацию, которую опровергали в Москве и до недавних пор - в Киеве.

Доказательств военных приготовлений России до сих пор не представлено. Хотя мы помним, как весной, когда они действительно имели место, каждый день публиковались новые видео, как техника едет в направлении Украины. 

Начинали эту информационную шумиху американцы, потом ее подхватила Британия, а в последние дни - и украинские власти. 

Причем для Киева, который ранее называл слухи о ближайшей войне дезинформацией, здесь открываются новые возможности - в свете резкого ухудшения внутренней политической ситуации для Зеленского. 

Проанализировали эту ситуацию.

Запад продолжает нагнетать

На этих выходных продолжились заявления и публикации о "русской угрозе" со стороны США и союзников. 

1. Британия, как сообщило издание The Mirror, готова отправить в Киев до 600 бойцов спецназа, если ситуация начнет обостряться. 

"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы прилететь на Украину и либо высадиться, либо приземлиться на парашютах", – пишет Mirror, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что развернуть этот отряд можно в течение 36 часов. 

Газета дополнительно указывает, что глава британского генштаба Ник Картер оценил риск начала войны с Россией "из-за случайности" как очень высокий – выше, чем когда-либо со времен холодной войны. На следующий день он заявил, что нужно готовиться к войне с Россией. 

Непонятно, как 600 спецназовцев могут помешать "российскому вторжению" в Украину. Разве что они могут организовать эвакуацию своего же посольства из Киева по афганскому сценарию. Но, видимо, цель была подлить масла в огонь, не заботясь о логике. 

2. В ту же субботу госсекретарь США, который ранее предостерегал Россию от "повторения ошибки 2014 года", сделал еще одно заявление. Он уверен, что миграционный кризис на границе с Польшей призван отвлечь внимание от "российской угрозы" Украине. 

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности. Они нацелены на то, чтобы посеять раздор и отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - заявил Энтони Блинкен.

3. Далее на теме отметилась британская Financial Times. Там упоминаются слухи о подготовке нападения - хотя и с оговоркой, что эти данные должны проверять спецслужбы. Но главная мысль статьи - даже если нападения не будет, Россия все равно собирается "дестабилизировать" Украину. 

Издание обратилось к замминистра обороны Украины Анне Маляр, которая подтвердила, что в Киеве отмечают "высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой". То есть к теме начала подключаться Украина, которая раньше угрозу российской атаки отвергала.

4. И, наконец, вчера НАТО заявило, что следит за ситуацией на границе Украины и России, где якобы идут "необычные передвижения войск".

Подключился Офис президента

В последние дни к риторике о возможной войне с Россией подключились и украинские власти.

Еще в пятницу замглавы Офиса президента Роман Машовец заявил, что силы России на постоянной основе удерживают мощную наступательную группировку у границ Украины.

По его словам, после осенних учений вся боевая техника России осталась у границ. Например, танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер".

Эта информация не звучит как новая, и Машовец как бы напомнил о том, что уже было известно. Однако посыл идет четко в русле западных заявлений. 

На следующий день, в субботу, советник Ермака Алексей Арестович сказал, что Россия на фоне напряженности на границе Беларуси с Польшей может "пойти в наступление на Украину".

"Впервые с 2014 года уровень военной опасности - политической, гибридной - похож на уровень конца 2013 - начала 2014 года, когда они уже готовились захватывать Крым", - заявил он в эфире канала "Дом". 

Также на прошлой неделе заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко написал статью с говорящим названием "Почему Россия раскручивает новый виток агрессии против Украины".

Правда, там он акцентировал не столько на военном сценарии здесь и сейчас - сколько на внутренней "зраде" против Зеленского, которая может спровоцировать внутренний конфликт (и только потом якобы нападет Россия). 

То есть украинская власть постепенно переходит от заявлений, что угрозы нет, к поддержке американской информационной кампании. Но уже в своем преломлении - как повод сбить волну внутреннего недовольства Зеленским и его провалами. А заодно и обвинить всех своих противников в работе на Россию.

Что происходит? Четыре сценария

"Страна" уже анализировала, какие могут быть причины у этого нагнетания.

1. Попытка остановить сертификацию "Северного потока - 2" или даже ввести против него санкции. 

В ближайшее время Сенат США должен утвердить оборонный бюджет, в который нижняя палата Конгресса уже внесла правки, обязывающие правительство Америки ввести санкции против "Северного потока - 2".

Зеленский в субботу написал твит-призыв к Сенату проголосовать за эти правки.

Если правки будут приняты, Байден должен будет ввести санкции против "Северного потока - 2". А чтобы это не выглядело нелепо на фоне предыдущего отказа президента США вводить санкции, то и нагнетается тема о грядущем нападении России на Украину, которое «могут остановить только санкции против СП-2».

Впрочем, далеко не факт, что эти санкции остановят запуск газопровода, так как европейцы настроены его все-таки ввести в эксплуатацию, особенно на фоне нынешнего мирового энергетического кризиса.

Поэтому отдельно Вашингтон проводит работу и с европейцами, пугая их угрозой начала полномасштабной войны в Украине, чтобы Германия и ЕС остановили сертификацию.

На таком фоне напряжение на Донбассе и вокруг Украины может действительно серьезно вырасти. И оно растет. 

2. Тему раздувает в целом "партия войны" на Западе, чтобы сорвать возможное потепление с отношениях Москвы и Вашингтона. А заодно, возможно, спровоцировать Россию на какие-то резкие движения (что, помимо прочего, будет еще одним аргументом для остановки "Северного потока - 2").

3. Это часть торгов США с Россией, которыми Москву подталкивают к неким выгодным для американцев решениям. Либо попытка подготовить почву для объявления "перемоги" Байдена: мол, Москва хотела напасть на Украину, но Вашингтон этого не допустил.

4. Параллельно украинская власть уже активно использует эту тему, чтобы представить своих противников от ОПЗЖ и до Авакова с Порошенко и Ахметовым "агентами Кремля" и получить от Запада индульгенцию на жесткие действия против них.

Например, санкции против Ахметова, чьи телеканалы в последнее время жестко критикуют президента

Но далеко не факт, что Штаты согласуют Зеленскому разгром всей политической фронды и его превращение в украинскую версию Пиночета. Да и новые беспредельные действия Зе в отношении своих противников внутри страны как раз и могут запустить механизм дестабилизации внутренней ситуации, о которой пишут на Западе. Что американцам не надо.

России, очевидно, сейчас любое обострение вокруг Украины невыгодно - это ставит под угрозу запуск "Северного потока - 2", в который вложено столько денег. Путин на выходных уже обвинил Запад в "алармизме" и заявил, что нападать ни на кого не собирается.

Но в то же время Москва дает понять, что она вмешается, если Киев перейдет "красные линии", уже обозначенные Россией. Например, начнет наступление на "ДНР" и "ЛНР". А включение в войну России с большой долей вероятности может привести к тяжелейшим потерям Украины и стать концом правления Зеленского, а возможно, привести и к более фатальным последствиям.

Есть сомнения, что и Штаты готовы утратить Украину - тем более что воевать за нее они не собираются (иначе бы взяли в НАТО или оформили формальный оборонительный союз). Поэтому вряд ли большой войны хотят и американцы. 

То есть перед нами, скорее всего, политико-экономические игры, в которых используется нагнетание военных настроений с целью решения политических задач (остановка "Северного потока - 2", репрессии против украинской оппозиции). 

Но крайне опасно, что именно такие ситуации очень часто сваливаются в неконтролируемую войну. 

Тем более что, повторимся, главным потенциальным фактором дестабилизации ситуации в Украине является сам Зеленский и его политика. Если он попытается окончательно зачистить своих противников, то это может привести к жесткому противостоянию. Во время которого возможна и потеря контроля властей над ситуацией в стране, включая ситуацию на фронте. 

Собственно это и есть сейчас главная угроза для Украины, куда более реальная, чем "вторжение России".

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Теги: news, новости, Украина, вторжение, Запад, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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