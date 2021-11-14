 

Дмитрий Ярош призвал расстреливать нарушителей границ Украины

События Сегодня, 12:4170
Дмитрий Ярош призвал расстреливать нарушителей границ Украины

Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который недавно стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, призвал расстреливать нарушителей границ Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По моему мнению, в сложившейся ситуации необходимо срочно принять Закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Украинские пограничники, полиция, Национальная гвардия должны иметь право на применение всех, без исключения средств огневого и другого впечатления по нарушителям", - написал он.

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Теги: news, новости, Украина, Ярош, 7dniv, 7dnivinfo  
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