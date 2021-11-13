 

Корабли с углем из Америки, которыми похвастался Зеленский, везет компания Ахметова ДТЭК

События Сегодня, 14:4876
Корабли с углем из Америки, которыми похвастался Зеленский, везет компания Ахметова ДТЭК

В энергетической компании "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова прокомментировали ситуацию с кораблями с углем, которые плывут из США и, по словам президента Украины Владимира Зеленского, должны спасти Украину от веерных отключений.

Как рассказали "Стране" в компании, эти уголь на эти кораблях закупил ДТЭК. Речь идет импорте в Украину 7 судовых партий с углем. Суммарный объем договорных поставок составляет почти 470 тыс. т.

Ожидается, что все семь кораблей прибудут в Украину на протяжении ноября текущего года - января следующего года. Первые два ожидаются в ноябре, еще четыре - в декабре и один - в январе. Ближайшая партия с 60 тыс. тон топлива предназначенное для нужд государственной "Центрэнерго", прибудет в Украину уже на этой неделе.

Кроме судовых поставок, компания импортирует уголь и из Польши. В августе ДТЭК Энерго подписало два соглашения на поставку совокупно 340 тысяч т энергетического угля из Польши. Первое соглашение – с угледобывающим предприятием Bogdanka. Контракт предусматривает поставку угля в период с августа 2021 года по январь 2022 года включительно. Второе соглашение – на поставку в сентябре 20 тыс. т угля из польской шахты Zakład Górniczy Brzeszcze.

Также в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана. Таким образом, на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн т. Всего в сентябре-октябре ДТЭК Энерго было импортировано более 356 тысяч тонн угля.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, уголь, США  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

60% мощностей ТЭС
60% мощностей ТЭС "Центрэнерго" простаивают из-за нехватки угля
13-ноя-2021, 16:12
О нехватке угля в
О нехватке угля в "ДНР" заявил Пушилин
11-ноя-2021, 16:43
Причину остановки поставок угля Украине назвали в Казахстане
Причину остановки поставок угля Украине назвали в Казахстане
5-ноя-2021, 11:21
Объем денежных переводов из-за границы в Украину вырос почти на 20%
Объем денежных переводов из-за границы в Украину вырос почти на 20%
1-ноя-2021, 12:32
Что значит для Украины остановка поставок российского угля
Что значит для Украины остановка поставок российского угля
30-окт-2021, 10:27

Последние новости

14:50
События
Успешные испытания противоспутниковой ракеты подтвердили в России
14:48
События
Корабли с углем из Америки, которыми похвастался Зеленский, везет компания Ахметова ДТЭК
14:47
События
Степанов раскритиковал идею Зеленского о тысяче за вакцинацию
12:50
События
Эффект Путина-Юрченко. Как Москва перезапускает экономику "республик" Донбасса
12:44
Политика
Аваков рассказал, что "последней каплей" для его отставки стали наркоскандалы со "слугами народа"
12:42
События
Сертификацию "Северного потока-2" приостановила Германия
12:41
События
Дмитрий Ярош призвал расстреливать нарушителей границ Украины
10:05
События
Черное море покидает Американский ракетный эсминец USS Porter
10:03
События
Трехчасовые онлайн-переговоры провели Байден и Си Цзиньпин
09:57
Политика
Западу вскоре придется выбирать между российским газом и защитой Украины - заявил Джонсон
09:56
События
За вакцинацию от коронавируса в Мариуполе пенсионерам выдадут продуктовые наборы
09:54
События
После часового разговора Меркель с Лукашенко на сайте Кабмина Германии его назвали "господином"
09:52
Политика
О моральном разложении партии президента заявил "Слуга народа" Дмитрук
09:51
Политика
Зеленский объявил об отказе от закупок энергоносителей в "ЛДНР"
09:50
События
Россию в разработке угрожающего США противоспутникового оружия обвинили в Пентагоне
09:47
Политика
Что думают украинцы о "Вовиной тысяче" за вакцинацию
09:41
События
Зеленского за санкции СНБО раскритиковал Аваков, сравнив эту "форму власти" с коммунизмом
09:07
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 ноября 2021
Вчера, 2021-11-15
20:20
События
Почему на Западе все громче говорят о "вторжении России в Украину"
20:18
События
Всем привитым украинцам раздать по 1000 гривен через "Дию" пообещал Зеленский

Новости ТОП-7

Главврач Николаевской больницы: "Такое ощущение, что у власти задача уменьшить население в 5-6 раз"9463
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 ноября 20211789
В США нашли кассира, который вынес огромную сумму в июле 1969 года1446
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 ноября 20211205
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 ноября 20211006
Вдова погибшего мэра Кривого Рога записала видеообращение512
Новый министр обороны Резников имеет звание сержанта запаса и служил в армии только два года508

Досуг

Автомобильный аккумулятор: параметры выбора
Автомобильный аккумулятор: параметры выбора
Для крупного транспорта – грузовиков, автобусов, тракторов – необходима повышенная электрическая мощность, которую может дать, например, аккумулятор 190 ампер.
Сегодня, 12:3865
Задачи контент-маркетинга: почему так важен для бизнеса?
Задачи контент-маркетинга: почему так важен для бизнеса?
В продвижении бизнеса онлайн не бывает мелочей. Уделяя внимание настройкам и техническим аспектам, следует помнить о содержимом сайта или страницы соцсети.
Сегодня, 12:3273
«Автогражданка»: как рассчитать стоимость и размер компенсации
«Автогражданка»: как рассчитать стоимость и размер компенсации
Страхование ОСАГО относится к обязательным видам, призванным защитить интересы пострадавших в ДТП. Потерпевшая сторона получает гарантии возмещения убытков в границах определенных лимитов.
Сегодня, 12:3075
Башни будущего Taryan Towers глазами основателя проекта
Башни будущего Taryan Towers глазами основателя проекта
Башни будущего: о масштабном проекте Taryan Towers рассказывает известный застройщик Артур Мхитарян.
Сегодня, 10:1477
Безглютеновые каши для деток: правила введения в рацион
Безглютеновые каши для деток: правила введения в рацион
Прикорм новорожденным деткам начинает вводиться в период 4-6 месяцев жизни. В первых кашах, которые должен попробовать малыш, не допускается содержание глютена. В противном случае могут возникнуть проблемы с процессом переваривания пищи.
Вчера, 20:59124
Арочные окна: неповторимый дизайн
Арочные окна: неповторимый дизайн
В качестве элемента архитектурного дизайна окно арка по-прежнему в тренде. Его нестандартная форма придает помещению оригинальный и элегантный вид.
Вчера, 13:46138

События

Успешные испытания противоспутниковой ракеты подтвердили в России
Успешные испытания противоспутниковой ракеты подтвердили в России
В России успешно провели испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", а не спутник "Космос-1408", о котором сообщало Космическое командование США.
Сегодня, 14:5060
Корабли с углем из Америки, которыми похвастался Зеленский, везет компания Ахметова ДТЭК
Корабли с углем из Америки, которыми похвастался Зеленский, везет компания Ахметова ДТЭК
В энергетической компании "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова прокомментировали ситуацию с кораблями с углем, которые плывут из США и, по словам президента Украины Владимира Зеленского, должны спасти Украину от веерных отключений.
Сегодня, 14:4878
Степанов раскритиковал идею Зеленского о тысяче за вакцинацию
Степанов раскритиковал идею Зеленского о тысяче за вакцинацию
Экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал инициативу Зеленского по выплате 1 000 гривен вакцинированным гражданам.
Сегодня, 14:4773
Эффект Путина-Юрченко. Как Москва перезапускает экономику "республик" Донбасса
Эффект Путина-Юрченко. Как Москва перезапускает экономику "республик" Донбасса
Для экономики непризнанных "республик" Донбасса, похоже, впервые за все годы после начала войны появился свет в конце тоннеля.  На днях "глава ДНР" Пушилин заявил, что местная промышленность настолько ожила, что ей не хватает коксующегося угля (он используется для нужд металлургии).
Сегодня, 12:50137
Сертификацию "Северного потока-2" приостановила Германия
Сертификацию "Северного потока-2" приостановила Германия
Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток - 2".
Сегодня, 12:4291
Дмитрий Ярош призвал расстреливать нарушителей границ Украины
Дмитрий Ярош призвал расстреливать нарушителей границ Украины
Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который недавно стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, призвал расстреливать нарушителей границ Украины.
Сегодня, 12:4172
7 Днів