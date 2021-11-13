Корабли с углем из Америки, которыми похвастался Зеленский, везет компания Ахметова ДТЭК

В энергетической компании "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова прокомментировали ситуацию с кораблями с углем, которые плывут из США и, по словам президента Украины Владимира Зеленского, должны спасти Украину от веерных отключений.

Как рассказали "Стране" в компании, эти уголь на эти кораблях закупил ДТЭК. Речь идет импорте в Украину 7 судовых партий с углем. Суммарный объем договорных поставок составляет почти 470 тыс. т.

Ожидается, что все семь кораблей прибудут в Украину на протяжении ноября текущего года - января следующего года. Первые два ожидаются в ноябре, еще четыре - в декабре и один - в январе. Ближайшая партия с 60 тыс. тон топлива предназначенное для нужд государственной "Центрэнерго", прибудет в Украину уже на этой неделе.

Кроме судовых поставок, компания импортирует уголь и из Польши. В августе ДТЭК Энерго подписало два соглашения на поставку совокупно 340 тысяч т энергетического угля из Польши. Первое соглашение – с угледобывающим предприятием Bogdanka. Контракт предусматривает поставку угля в период с августа 2021 года по январь 2022 года включительно. Второе соглашение – на поставку в сентябре 20 тыс. т угля из польской шахты Zakład Górniczy Brzeszcze.

Также в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана. Таким образом, на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн т. Всего в сентябре-октябре ДТЭК Энерго было импортировано более 356 тысяч тонн угля.